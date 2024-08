Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte hebt Bargeld mit gestohlener EC-Karte ab - Fotofahndung

Essen (ots)

45139 E.-Frillendorf: Vermutlich am 13. Juli dieses Jahres stahlen Unbekannte das Portemonnaie eines 64-jährigen Esseners und hoben einen Tag später (14. Juli) mit der darin befindlichen EC-Karte Bargeld an einem Geldautomaten an der Ernestinenstraße ab.

Während ihres Aufenthaltes in der Bankfiliale wurde die Tatverdächtige videografiert.

Bilder der Unbekannten finden Sie auf unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/144138

Wer kennt die Tatverdächtige und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise melden Sie bitte der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de ./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell