Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Versuchter Einbruch in Kiosk am Bahnhof

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.06.2025, gegen 02.05 Uhr, wurde ein Zeuge aufgrund von Geräuschen aufmerksam auf einen versuchten Einbruch in einen Kiosk in der Bahnhofstraße in Efringen-Kirchen und informierte die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei war keine Täterschaft mehr vor Ort. Die unbekannte Täterschaft schlug offensichtlich ein faustgroßes Loch in die Scheibe der Eingangstür. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in den Kiosk. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief ohne Erfolg.

