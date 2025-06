Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Zwei Pedelecs am helllichten Tag aus offenstehender Garage entwendet

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.06.2025, in dem Zeitraum zwischen 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft zwei Pedelecs aus einer offenstehender Garage in der Straße "Krumme Länge" in Binzen. Während sich der Geschädigte in seinem Garten befand stand die Garage offen. Dies nutzte eine unbekannte Täterschaft aus und entwendete aus der Garage ein nicht verschlossenes Pedelec der Marke Kalkhoff sowie ein verschlossenes Pedelec der Marke Kalkhoff. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5.900 Euro.

