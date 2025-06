Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Diebstahl von Motorrad wird durch aufmerksamen Zeugen schnell ermittelt.

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.06.2025 meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass ein verunfalltes Motorrad auf der L154 zwischen St. Blaisen und dem Albtal, in einen Sprinter eingeladen wurde. Am Montag, 05.06.2025, konnte im Rahmen der Ermittlungen das Motorrad, welches am 26.05.2025 verunfallte und bislang nicht abgeholt werden konnte, bei einem 40-jährigen Tatverdächtigen in einem Schuppen in St. Blasien festgestellt und sichergestellt werden.

