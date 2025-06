POL-FR: Freiburg: Unbekannter zerschlägt Fensterscheiben geparkter Autos - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 05.06.2025, gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Luttinger Straße in Laufenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr eine 60-jährige Mercedes-Fahrerin, die von der Johann-Kasper-Albrecht-Straße in Richtung Luttingen einbiegen wollte, geradeaus, touchierte einen geparkten Ford und prallte gegen eine Laterne. Diese fiel um und beschädigte eine Hauswand. Die Höhe des ...

mehr