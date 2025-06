Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Auto gegen Laterne

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.06.2025, gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Luttinger Straße in Laufenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr eine 60-jährige Mercedes-Fahrerin, die von der Johann-Kasper-Albrecht-Straße in Richtung Luttingen einbiegen wollte, geradeaus, touchierte einen geparkten Ford und prallte gegen eine Laterne. Diese fiel um und beschädigte eine Hauswand. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Die Fahrerin wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort.

