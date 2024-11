Polizei Gütersloh

POL-GT: 34-jähriger Ladendieb flüchtet vor der Polizei - mehrere Unfälle, Festnahme

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück/ Herzebrock-Clarholz (FK) - Montagmittag (25.11., 12.05 Uhr) wurde die Polizei über einen renitenten Ladendieb in einem Getränkemarkt an der Bielefelder Straße informiert. Der Mann beabsichtigte hochprozentigen Alkohol aus dem Laden zu schmuggeln. Als er von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, griff der 34-jährige Mann ihn an. Anschließend rannte er aus dem Laden hinaus. Als er mit seinem weißen BMW von dem Parkplatz des Geschäfts fuhr, stieß er beim Abbiegen gegen einen vor ihm abbiegenden VW eines 32-jährigen Mannes. Anstelle anzuhalten, bog der 34-jährige Marokkaner nach links in Richtung Gütersloh ab.

Zwischenzeitlich wurde die Polizei informiert.

Im Bereich Gütersloher Straße/ Schloßstraße fiel das Auto mit französischer Zulassung der Polizei auf. Er wurde im Rückstau stehend angesprochen und aufgefordert anzuhalten. Das befolgte der 34-Jährige nicht. Stattdessen fuhr er sich frei und fuhr weiter über die Pixeler Straße, Nordrheda auf den Tecklenburger Weg. Die Polizei folgte dem Mann. Dabei wurden ununterbrochen Anhaltesignale gegeben. Teilweise fuhr der BMW-Fahrer dabei auch in den Gegenverkehr. Insbesondere an der Pixeler Straße. Im weiteren Verlauf kam es an der Gütersloher Straße/ Tecklenburger Weg zu einem Zusammenstoß mit einem VW eines 28-jährigen Güterslohers, als der 34-Jährige über eine rote Ampel in den Kreuzungsbereich fuhr. Es entstand Sachschaden.

Der BMW-Fahrer fuhr weiter auf dem Tecklenburger Weg in Richtung Quenhorner Straße. Als er nach rechts auf die Quenhorner Straße abbiegen wollte, kam der zuvor sehr schnell fahrende Mann von der Straße ab. Im angrenzenden Straßengraben kam er mit dem BMW zum Stehen. Dabei verletzte sich der Marokkaner leicht. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der BMW sichergestellt. Ebenso sollte der französische Führerschein sichergestellt werden. Diesen hatte der Mann aber nicht dabei. Darüber hinaus stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ein Atemtest ergab zunächst einen Wert von 1,8 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen.

Im Anschluss wurde der Marokkaner festgenommen. Er ist nicht in Deutschland gemeldet.

Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Unter anderem wegen des Ladendiebstahls, des grob verkehrswidrigen Fahrens, der Unfallfluchten und des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Zudem besteht der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Insbesondere zu der grob rücksichtslosen Fahrt des Mannes, bei welcher er teilweise in den Gegenverkehr geriet. Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell