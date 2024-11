Polizei Gütersloh

POL-GT: 14-jährige Diebinnen ermittelt - zwei Seniorinnen bestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Die Polizei Gütersloh hat zwei 14-jährige Diebinnen ermittelt, welche in den vergangenen Tagen mindestens zwei Seniorinnen die Geldbörsen gestohlen haben.

Am 8.11. betrat eine 91-jährige Frau am Gütersloher ZOB einen Bus mit einem Rollator. Im Bus sitzend machte sich eine bis dahin unbekannte junge Frau an dem Rollator zu schaffen. Sie legte den Angaben nach einen Schal auf den Rollator der Dame und griff anschließend nach der Geldbörse in dem Fach des Rollators. Die 91-Jährige sprach die Diebin direkt an. Diese gab sich unwissend und verließ den Bus.

Wenige Tage später lenkten zwei junge Diebinnen eine 76-jährige Gütersloherin am Willy-Brandt Platz ab. Sie verwickelten die Dame in ein Gespräch und entwendeten in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse aus der Jackentasche der Seniorin.

Beiden Frauen wurden im Anschluss jeweils höhere Geldbeträge von ihren Konten abgehoben.

Beide Tatverdächtigen wurden am Donnerstag (21.11.) in der Gütersloher Innenstadt beobachtet. Sie hielten sich in einem Geschäft in der Nähe von älteren Menschen auf und verhielten sich verdächtig. Die hinzugerufenen Polizisten erkannten die Diebinnen aufgrund der guten Personenbeschreibungen der geschädigten Seniorinnen und nahmen sie vorläufig fest.

Es handelt sich um zwei 14-jährige Jugendliche. Eine wohnt in Köln, die andere in Gütersloh. Sie stehen in Verdacht den Seniorinnen zunächst die Geldbörsen gestohlen und anschließend das Geld von den Konten abgehoben zu haben. Ob beide noch für weitere Taten in Betracht kommen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

