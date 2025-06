Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl/ Oberwihl: Motorradfahrer verunfallt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.06.2025, verunfallte ein 16-jähriger Motorradfahrer auf der L151a von Rotzel in Richtung Oberwihl. In einer Linkskurve kam er aufgrund bislang noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Eine Zeugin stellte das verunfallte Motorrad fest und alarmierte die Rettungskräfte. Der 16-Jährige wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach bisherigen Ermittlungen war der 16-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Motorrad, mit dem er verunfallte. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 3.000Euro.

