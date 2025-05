Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Alkohol- und Drogenkontrollen im Verkehr

Iserlohn (ots)

Zur Bekämpfung von Unfällen unter Einfluss von Alkohol, Drogen und anderen berauschenden Mitteln haben der Bezirksdienst und die Polizeiwache Iserlohn am Mittwoch Kontrollen durchgeführt. An Pater und Nonne und an der Baarstraße wurden insgesamt 320 Fahrzeugführer angehalten und einer Kontrolle unterzogen, tatsächlich wurden drei von ihnen Blut abgenommen. In den drei Fällen wurde ein Drogentest positiv bescheinigt, ein Fahrzeugführer konnte außerdem keine Fahrerlaubnis vorweisen. In 42 Fällen wurden Ordnungswidrigkeiten geahndet, darunter fallen zum Beispiel die Handynutzung, das Nicht-anlegen des Gurtes und mehr. Auch künftig sind solche Kontrollen zu erwarten, um Unfällen im Kreis entgegenzutreten.

