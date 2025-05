POL-MK: Pfosten gestohlen

Iserlohn (ots) - Von Dienstag auf Mittwoch hebelten Unbekannte Am Großen Teich in Sümmern die Tür einer Firma auf und entwendeten zwei Schweißgeräte. Die Kripo kam zur Spurensicherung und ermittelt, Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen. In der Nacht auf Mittwoch wurde zudem der Laderaum eines Pkw an der Teutoburger Straße gewaltsam geöffnet, hier kamen unbekannte Täter in den Besitz von Arbeitsgeräten ...

