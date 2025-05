Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe unterwegs

Messer gegen Pfefferspray

Iserlohn (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch hebelten Unbekannte Am Großen Teich in Sümmern die Tür einer Firma auf und entwendeten zwei Schweißgeräte. Die Kripo kam zur Spurensicherung und ermittelt, Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen. In der Nacht auf Mittwoch wurde zudem der Laderaum eines Pkw an der Teutoburger Straße gewaltsam geöffnet, hier kamen unbekannte Täter in den Besitz von Arbeitsgeräten und Werkzeug. Ebenso am Bömbergring, auch hier wurde Werkzeug aus einem Pkw in der gleichen Nacht entwendet.

Mittwochmittag kam es um 12.50 Uhr am Lennedamm zu Streit. Ein 39-Jähriger und ein 63-Jähriger gerieten aneinander, gegen beide richten sich nun Strafanzeigen. Grund war, dass der 39-Jährige im Fluss stand und angelte, was dem 63-Jährigen missfiel. Man stritt sich verbal und provozierte sich gegenseitig, bis der 63-Jährige auf den Angler zuging. Dabei soll er ein Messer gezeigt haben, der Angler entgegnete dem wiederum mit einem Pfefferspray, das er auf den 63-Jährigen sprühte. Es wird wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung gegen beide Parteien ermittelt, Zeugen können sich an die Polizei in Letmathe wenden. (lubo)

