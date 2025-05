Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autos geknackt

Hemer (ots)

Am Mittwoch haben Unbekannte zwischen 0-8 Uhr einen Transporter am Höcklingser Weg geknackt. Sie beschädigten die hintere Fahrzeugtür und gelangten so an Elektrogeräte im Inneren. Ebenso wurde in der Nacht auf Mittwoch zwischen 17-7 Uhr ein LKW an der Platanenallee aufgebrochen. Aus diesem wurden Werkzeuge gestohlen. Die Polizei ermittelt zu den Taten und bittet Zeugen um Hinweise. Ebenso zu einer Sachbeschädigung in der gleichen Nacht, hier haben Unbekannte an der Rückertstraße die Reifen eines Autos zerstochen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell