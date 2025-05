POL-VER: +Zeugen zu Körperverletzung auf Schützenfest gesucht+

Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen+ Achim. Am Wochenende, in der Zeit von Freitag 15 Uhr bis Sonntag 13 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines Citroën und entwendeten aus dem Handwerkerfahrzeug diverses Werkzeug. Das Fahrzeug war in der Leipziger Straße am Fahrbahnrand geparkt. Zeugen ...

mehr