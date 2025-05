Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 25.05.2025

PI Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++Erheblich alkoholisiert unterwegs++

Verden. Ohne schlimme Folgen blieb eine Fahrt eines erheblich alkoholisierten 45jährigen aus Verden, der mit seinem roten Polo zwischen Dörverden und Verden mit einer "auffälligen Fahrweise" gemeldet wurde. Beamte der Polizei Verden konnten den Pkw, der in starken Schlangenlinien fuhr, am Samstagmorgen um 09:45 Uhr in Höhe der Abzweigung nach Rethem stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab dann auch 2,6 Promille. Der Mann musste nach Einleitung eines Strafverfahrens eine Blutprobe über sich ergehen lassen und seine Fahrzeugschlüssel abgeben, da er nicht einmal im Besitz eines Führerscheines ist.

++Radfahrer übersehen++

Verden. Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer kam es am Samstagmorgen gegen 10:00 Uhr auf der Bremer Straße in Verden. Ein 70jähriger aus dem Kreis Rotenburg wollte mit seinem Ford nach links in die Straße Am Bürgerpark abbiegen und übersah dabei den Radfahrer, der ihm aus Richtung Innenstadt auf dem Radweg entgegenkam und ebenfalls die Ampelkreuzung passieren wollte. Der 67jährige Radfahrer wurde vom Pkw angefahren und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

++Alkoholisiert parkendes Fahrzeug gerammt++

Achim. Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstand bei einem Unfall in der Straße "Am Freibad" in der Nacht zum Sonntag gegen 03:15 Uhr. Ein 24jähriger Delmenhorster befuhr die Straße in Richtung Embser Landstraße und kam nach ersten Erkenntnissen aufgrund alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit mit seinem Audi von der Fahrbahn ab. Dort stieß er gegen einen geparkten Opel eines Anwohners. Die eingesetzten Beamten des PK Achim stellten bei einem Alkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille fest und ließen bei dem jungen Mann eine Blutprobe entnehmen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Keine relevanten Meldungen

