POL-VER: +Unfall bei Überholmanöver++Nachbar stört Einbrecher++Vorfahrt missachtet+

LANDKREIS VERDEN

+Unfall bei Überholmanöver+ Verden/A27. Eine 54-jährige Fahrerin eines Mercedes und ein 39-jähriger Fahrer eines VW stießen am Donnerstag gegen 14.30 Uhr bei einem Überholmanöver auf der A27 zusammen. Die 54-Jährige fuhr auf dem linken Fahrstreifen, beabsichtigte, einen Lkw zu überholen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der nachfolgende 39-Jährige zunächst dichtauf und überholte den Mercedes schließlich auf dem rechten Fahrstreifen. Beim Versuch, noch vor dem Lkw wieder auf den linken Fahrstreifen zu kommen, stieß er gegen den Mercedes der 54-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein geschätzter Sachschaden von 12.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Nachbar stört Einbrecher+ Schwanewede. Am späten Donnerstagabend versuchten drei bislang unbekannte Täter, in ein Wohnhaus im Schützenweg einzubrechen. Sie machten sich gegen 21.15 Uhr an einem rückwärtigen Fenster zu schaffen, als ein Nachbar auf die Personen aufmerksam wurde. Sie ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flohen von dem Grundstück in Richtung Goethestraße.

Zeugen, welche die flüchtenden Personen möglicherweise gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Vorfahrt missachtet+ Ritterhude. Auf der Niederender Straße kam es am Donnerstagabend, gegen 17.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw zusammenstießen. Eine Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Eine 46 Jahre alte Fahrerin wollte von der Dammstraße auf die Niederender Straße abbiegen und missachte die Vorfahrt einer 29 Jahre alten Fahrerin in einem VW. Der Renault der 46-Jährigen und der VW waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro beziffert.

