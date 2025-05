Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Diebe stehlen Kupfer++Fahrradfahrer übersieht Auto++Vier Fahrzeuge bei Unfall beteiligt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Diebe stehlen Kupfer+ Achim. Am frühen Dienstagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma in der Gaswerkstraße ein und stahlen mehrere Kupferrollen. Gegen 01.50 Uhr beschädigten sie den Zaun zum Gelände und verschafften sich darüber Zutritt. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Fahrradfahrer übersieht Auto+ Verden. An der Walsroder Straße wollte eine 35-Jährige am Dienstagmorgen mit ihrem BMW aus einer Hofeinfahrt fahren. Sie bemerkte einen von links kommenden Fahrradfahrer und hielt daraufhin an. Der 37-jährige Fahrradfahrer übersah den wartenden Pkw und fuhr gegen das Fahrzeug. Er verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem BMW und dem Fahrrad entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.300 Euro.

+Vier Fahrzeuge bei Unfall beteiligt+ Verden. Am Dienstagnachmittag kam es auf der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 48-jähriger Fahrer eines Skoda musste in Höhe der Memelstraße verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende 19-Jährige in einem VW und eine 60-Jährige in einem Renault bremsten ebenfalls bis zum Stillstand ab. Ein dahinter fahrender 37-jähriger Fahrer eines BMW erkannte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Renault auf. Durch den Zusammenstoß wurde dieser auf den VW und der VW auf den Skoda geschoben. Die 19-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Im Anschluss mussten der BMW und der Renault abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

