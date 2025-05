Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Vollbrand eines Pkw++Vier Verletzte bei Verkehrsunfall++Fahrzeug beim Abbiegen überholt+

Landkreis Osterholz (ots)

+Vollbrand eines Pkw+ Osterholz-Scharmbeck. Im Sandhausener Ring geriet am frühen Dienstagmorgen ein geparkter Pkw in Brand und brannte im Verlauf vollständig aus. Ein Anwohner hatte gegen 03.20 Uhr die Feuerwehr zu dem bereits in Vollbrand stehenden Ford alarmiert. Diese konnte den Brand an dem Pkw sowie einem nahestehenden Zaun und Schuppen zügig ablöschen. Durch das Feuer und die Hitzeentwicklung wurde ein nahestehender Audi ebenfalls beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen. Diese dauern derzeit an. Zeugen, die Hinweise zur Brandursache oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Vier Verletzte bei Verkehrsunfall+ Ritterhude. Eine 27-jährige Fahrerin eines Opel fuhr am Montagmorgen auf der B74 in Richtung Bremen und wollte nach links in die Bremer Landstraße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Toyota eines 52-jährigen Fahrers und stieß in Höhe des Einmündungsbereiches mit ihm zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden die 27-Jährige, der 52-Jährige und zwei Kinder in den Fahrzeugen leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die Beteiligten kamen anschließend in ein Krankenhaus.

+Fahrzeug beim Abbiegen überholt+ Lilienthal. Auf der Heidberger Straße stießen am Montagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, ein Pkw und ein Moped zusammen. Eine 74-jährige Fahrerin eines Renault wollte den vor ihr fahrenden 16-Jährigen auf seinem Moped überholen. Sie scherte aus, bemerkte jedoch zu spät, dass dieser nach links in die Straße Alte Reihe abbiegen wollte und fuhr gegen das Krad. In der Folge stürzte der 16-Jährige, und er und sein Mitfahrer wurden leicht verletzt.

