Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Motorradfahrerin verletzt sich schwer+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Motorradfahrerin verletzt sich schwer+ Achim. Auf der K23 in Richtung Badenermoor verletzte sich am Sonntagnachmittag eine 57 Jahre alte Motorradfahrerin schwer. Nach ersten Informationen kam sie gegen 16.15 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr noch einige Meter über den Geh- und Radweg und stürzte anschließend mit dem Motorrad in ein dortiges Feld. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fremdschaden entstand bei dem Unfall nicht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell