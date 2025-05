Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 17.05.2025

LK Verden/LK Osterholz (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs durch alkoholisierten Radfahrer. Schwanewede. In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung den Hammersbecker Weg in Schwanewede, als plötzlich ein Fahrradfahrer vom Geh- und Radweg auf die Straße, direkt vor den Funkstreifenwagen, fuhr. Ein Zusammenstoß konnte durch ein Brems- und Ausweichmanöver verhindert werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 42-jährige Fahrradfahrer alkoholisiert war. Ein freiwilliger Test vor Ort ergab einen Wert von 1,02 Promille. Den 42-jährigen aus Schwanewede erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht. Schwanewede. In den frühen Morgenstunden des Samstag befuhr ein 27 Jähriger mit seinem Pkw die Wiesenstraße in Schwanewede und stieß aufgrund seiner Alkoholisierung mit einem geparkten Pkw zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde sowohl der 27 Jährige, als auch sein 24-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,98 Promille. Dem 27 Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht mit E-Scooter. Verden. Bereits am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Straße Am Meldauer Berg/Einmündung Hans-Maaß-Weg in Verden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter Fahrer und einem Fahrradfahrer. Der 24-jährige Radfahrer befuhr den Fuß-/Radweg, als der unbekannte männliche E-Scooter Fahrer aus dem Hans-Maaß-Weg kam und dem Radfahrer den Vorrang nahm. Es kam zum Zusammenstoß beider Beteiligten, in Folge dessen der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der E-Scooter Fahrer war dem Radfahrer noch beim Aufstehen behilflich und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Verden, unter der Telefonnummer 04231/806-0, zu melden.

Auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten. Achim. Am Freitagabend, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW Dacia Duster die Autobahn 27 in Fahrtrichtung Walsrode und geriet in Höhe Achim alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte in die Aussenschutzplanken und wurde hierdurch stark beschädigt. Der 42-jährige Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall leicht und seine 77-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Unfallursächlich dürfte nach ersten Erkenntnissen eine nicht an die Witterung angepasste Geschwindigkeit gewesen sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell