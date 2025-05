POL-VER: +E-Scooter ohne Versicherung+++Drei Pkw bei Auffahrunfall beteiligt++Radfahrer beim Aussteigen übersehen++Motorradfahrer schwer verletzt++Verkehrsunfall mit Bus - zwei Verletzte+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden (ots)

+E-Scooter ohne Versicherung, dafür Fahrer unter Einfluss+ Dörverden. Auf der Große Straße fiel Beamten der Polizei Verden am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr ein 36-Jähriger auf einem E-Scooter aufgrund einer fehlenden Versicherungsplakette auf. Eine genauere Überprüfung ergab, dass der E-Scooter keine Versicherung besaß. Bei der Kontrolle stellten sie zudem fest, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Sie leiteten daraufhin ein Strafverfahren gegen ihn ein und er musste eine Blutprobe abgeben.

+Drei Pkw bei Auffahrunfall beteiligt+ Bremen/A27. Auf der A27 in Richtung Cuxhaven, zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Sebaldsbrück, kam es am Mittwochmorgen zu einem Auffahrunfall mit drei Pkw. Im stockenden Verkehr musste eine 25-jährige Fahrerin eines Toyota auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender 38-Jähriger in einem VW bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf den Toyota auf. Ein hinter den beiden Fahrzeugen fahrender 44-Jähriger fuhr anschließend noch auf den VW auf und schob diesen erneut auf den Toyota. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 36.000 Euro. Die 25-Jährige und ihre 19-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

+Radfahrer beim Aussteigen übersehen+ Oyten. In der Stader Straße wurde am Mittwoch, gegen 13.15 Uhr, ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Ein 59-Jähriger wollte aus seinem geparkten Ford aussteigen und öffnete die Fahrertür. Er übersah einen 67-Jährigen auf einem Pedelec, welcher an dem Pkw vorbeifuhr. Der Radfahrer stieß mit der Tür zusammen und verletzte sich bei dem Sturz schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

+Unfall mit Motorradfahrer+ Achim. Am Mittwochmittag, gegen 13.30 Uhr, beabsichtigte ein 33 Jahre alter Fahrer eines VW von der Bremer Straßer nach links in die Bierdener Mühle abzubiegen. Er übersah dabei einen entgegenkommenden 63 Jahre alten Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Dieser wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An dem VW und dem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000 Euro.

+Motorradfahrer schwer verletzt+ Achim. Bei einem Verkehrsunfall auf der Verdener Straße wurde ein 16-Jähriger auf einem Motorrad am Mittwochnachmittag schwer verletzt. Eine 73-jährige Fahrerin eines Skoda beabsichtigte von einem Parkplatz nach links auf die L158 abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie den von links kommenden Jugendlichen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der Jugendliche wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

+Verkehrsunfall mit Bus - zwei Verletzte+ Blender. Auf der K20 kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem leeren Linienbus. Der 34-jährige Fahrer des Busses wurde dabei leicht und ein 42-jähriger Fahrer eines Audi schwer verletzt.

Gegen 15.45 Uhr wollte der Busfahrer die Kuhlenkampstraße aus einer Seitenstraße in Richtung der Straße Hinter den Heidgruben überqueren. Er stieß mit dem Fahrzeug des 42-Jährigen zusammen, welcher in Richtung Einste fuhr. Der schwerverletzte Fahrer kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ca. 7.500 Euro geschätzt.

