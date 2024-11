Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auf frischer Tat ertappt - Einbrecher in Wohnmobil gestellt

Warendorf (ots)

Polizisten haben am Dienstag (26.11.2024, 19.27 Uhr) einen Einbrecher in einem Wohnmobil in Ahlen vorläufig festgenommen.

Zeugen meldeten den Einbruch in das Wohnmobil an der Vom-Stein-Straße und gaben an, dass der Einbrecher noch drin sei. Vor Ort stellten Polizisten einen 40-jährigen Essener fest, der den Anweisungen der Beamten folgte. Diese nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

