Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Traktorfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt+

Landkreis Verden (ots)

Ottersberg. Auf der Grasdorfer Straße, zwischen Grasdorf und Völkersen, kam es heute gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 85-jähriger Traktorfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 85-Jährige mit seinem Traktor mit Anhänger nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Dabei übersah er eine 31-jährige Fahrerin eines Renault, welche ihn überholte. Der Renault stieß in der Folge mit dem Traktor zusammen, woraufhin dieser sich überschlug und der Fahrer lebensgefährlich verletzt wurde.

Die 31-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ein Kind in dem Pkw blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der lebensgefährlich verletzte Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge ist die Grasdorfer Straße sowie der Hintzendorfer Damm derzeit voll gesperrt. Durch austretende Betriebsstoffe muss die Fahrbahn im Anschluss noch gereinigt werden.

Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern.

