POL-VER: +Schmuck gestohlen++Brand in Schuppen++Pkw beim Abbiegen übersehen++Ein Verletzter bei Auffahrunfall++Pkw beim Anfahren übersehen - drei Verletzte++Auf stehenden Pkw gefahren+

LANDKREIS VERDEN

+Schmuck gestohlen+ Oyten. Am Montag, zwischen 10 Uhr und 11.45 Uhr, kam es in der Dorfstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter öffneten ein rückwärtiges Fenster und durchsuchten das Einfamilienhaus. Nach bisherigen Informationen entwendeten die Täter Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Brand in Schuppen+ Langwedel. Im Ortsteil Cluvenhagen, in der Straße Auf der Wurth, geriet am Montagmittag eine Batterie in einem Schuppen in Brand. Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich eine nicht angeschlossene Batterie und beschädigte Teile des Inventars. Ein Übergreifen des Feuers auf den Holzschuppen konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.000 Euro.

+Pkw beim Abbiegen übersehen+ Oyten. Auf der Große Straße wurden am Montag, gegen 14.10 Uhr, zwei Fahrerinnen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen wollte eine 60-jährige Fahrerin eines VW von der Große Straße nach links in die Bassener Dorfstraße abbiegen und übersah die entgegenkommende 21-jährige Fahrerin in ihrem BMW. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW gegen den Trecker einer 60-jährigen Fahrerin geschleudert. Die beiden Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

+Ein Verletzter bei Auffahrunfall+ Oyten/A1. Am Montag, gegen 19.30 Uhr, kam es auf der A1 in Richtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall auf dem linken Fahrstreifen. Zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen wechselte nach bisherigen Erkenntnissen ein 41 Jahre alter Fahrer eines Transporters vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Ein herannahender, 27 Jahre alter Fahrer eines VW, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Transporter auf. Er verletzte sich dabei leicht und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Pkw beim Anfahren übersehen - drei Verletzte+ Schwanewede. Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Audi wollte am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, vom rechten Seitenstreifen auf die Blumenthaler Straße fahren. Er übersah dabei den vorbeifahrenden Hyundai einer 56 Jahre alten Fahrerin und stieß seitlich mit ihr zusammen. Die 56-Jährige sowie eine 28-jährige Beifahrerin und ein Kleinkind wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 7.500 Euro.

+Auf stehenden Pkw gefahren+ Lilienthal. Auf der Lilienthaler Allee kam es am Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall am Stauende. Gegen 16.45 Uhr musste ein 38-jähriger Fahrer eines Seat auf der Lilienthaler Allee vor der Kreuzung Trupe aufgrund eines Rückstaus bei der Ampel anhalten. Ein nachfolgender 55-Jähriger in einem Skoda bemerkte das stehende Fahrzeug zu spät und fuhr auf den Seat auf. Der Skoda war anschließend nicht mehr fahrbereit.

Bei der Unfallaufnahme entstand der Verdacht, dass der 60-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben.

