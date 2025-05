Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Falsche Polizisten am Telefon - Neue Betrugsmasche mit Geldüberweisung

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Die Polizei warnt aktuell vor einer neuen Variante des altbekannten Betrugs durch falsche Polizeibeamte. In den bisherigen Fällen gaben sich die Täter am Telefon als Polizeibeamte aus und behaupteten, es habe in der Nachbarschaft Einbrüche gegeben. Angeblich seien weiterhin die Vermögenswerte der Angerufenen in Gefahr. Neu an der aktuellen Variante dieser Betrugsmasche ist: Statt wie früher zur Ablage von Geld oder Wertsachen vor der Haustür aufzufordern, werden die Opfer nun gedrängt, ihr Geld selbst auf ein angeblich "sicheres Polizeikonto" zu überweisen.

In den vergangenen Wochen gelang es den Tätern zwei Mal, die Angerufenen zur Überweisung von niedrigen fünfstelligen Beträgen zu bewegen. Da die Opfer jedoch schnell Verdacht schöpften und Hilfe holten, konnten die Überweisungen mithilfe der Polizei und der jeweiligen Bank gerade noch rechtzeitig gestoppt werden. So entstand letztlich kein Schaden, was aber nicht immer so sein muss.

Die Polizei warnt:

- Die echte Polizei fordert niemals Überweisungen oder Bargeld zur "sicheren Verwahrung"!

- Legen Sie bei verdächtigen Anrufen sofort auf!

- Rufen Sie im Zweifel selbst bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle an - jedoch nie über die Rückruftaste oder eine angezeigte Nummer. Nutzen Sie eine bekannte Nummer oder die 110.

- Sprechen Sie mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen, bevor Sie reagieren.

Bitte sprechen Sie insbesondere mit älteren Familienmitgliedern, Nachbarn und Freunden über diese Betrugsmaschen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell