POL-VER: +++ Flüchtiger Radfahrer verletzt Kind +++ Unfall nach missglücktem Überholmanöver +++ Fahrt unter Drogeneinfluss +++ Schwerverletzter Motorradfahrer +++ Unfall in Hambergen +++

Landkreis Verden

Flüchtiger Radfahrer verletzt Kind

Oyten. Am Freitagmittag ereignete sich kurz nach 13 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern auf dem Radweg entlang der Borsteler Straße in Oyten. Ein 13-jähriger Junge aus Oyten stieß mit einem bislang unbekannten weiteren Radfahrer zusammen. Der 13-Jährige wurde dabei leicht verletzt und sein Fahrrad wurde beschädigt. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Jungen sowie den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Oyten unter 04207/91106-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall nach missglücktem Überholmanöver

Achim-Baden. Am späten Freitagabend ereignete sich auf der K 23, Badener Holz, ein Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer wollte den vor ihm fahrenden Pkw überholen. Dabei übersah er jedoch, dass der vor ihm fahrende Pkw nach links abbiegen wollte, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Pkw wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und die Fahrbahn über mehrere Stunden blockierten. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 10000,- EUR.

Landkreis Osterholz

Fahrt unter Drogeneinfluss

Osterholz-Scharmbeck. Am frühen Freitagabend stellten Beamte der Polizei Osterholz im Stadtgebiet bei dem Fahrzeugführer eines Pkw Daimler Fahrauffälligkeiten fest und kontrollierten daraufhin das Fahrzeug. Ein Drogenvortests ergab, dass der 25-jährige Bremer sein Fahrzeug augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Den jungen Mann erwarten nun rechtliche Konsequenzen.

Schwerverletzter Motorradfahrer

Schwanewede. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am Freitagmorgen auf der Betonstraße in Schwanewede. Der 63-jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi wollte von der Ahrnkenstraße nach links auf die Betonstraße abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der 44-jährige Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Dieser musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500,- Euro.

Unfall in Hambergen

Hambergen. Am späten Freitagnachmittag kam es in Hambergen auf der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen. Eine 50-jährige Fahrerin eines Pkw VW wollte nach links abbiegen und musste ihren Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender Pkw-Fahrer 51 Jahre) zu spät und versuchte noch nach links auszuweichen. Hierbei stieß er dann zunächst mit dem Heck des VW zusammen, anschließend geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Audi einer 21-jährigen Fahrerin. Durch die Kollision wurden sowohl der Unfallverursacher als auch die beiden weiteren Unfallbeteiligten leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 40.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Bremer Straße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

