Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Ermittlungen in Zusammenhang mit Einbrüchen und Diebstählen in Stadtgebiet - Festnahme eines Tatverdächtigen

Landkreis Verden (ots)

Verden. In den vergangenen Wochen kam es im Stadtgebiet Verden vermehrt zu Einbrüchen und Diebstählen in Geschäften und Institutionen wie Gemeinde- und Vereinsräumen, Hotels und auch Gesundheitseinrichtungen. Im Rahmen der Ermittlungen rückte ein 24-jähriger Mann aus Verden in den Fokus der Polizei.

Ende April wurde dieser Tatverdächtige bei einem Einbruch in ein Busunternehmen in der Moorstraße durch Zeugen im Gebäude gesehen und durch die alarmierte Polizei vor Ort vorläufig festgenommen.

Aufgrund des dringenden Verdachts, weitere schwere Diebstähle begangen zu haben, wurde gegen den 24-Jährigen dann in der letzten Woche ein Haftbefehl beantragt.

Noch bevor dieser Haftbefehl verkündet wurde, brach der Beschuldigte in den frühen Morgenstunden des letzten Freitags erneut in eine Drogerie in der Großen Straße ein. Er erbeutete hierbei mehrere Tüten mit Elektroartikeln und Parfum. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Mann in der Nähe des Tatortes stellen und festnehmen. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

In den Nächten von Dienstag bis Freitag wurden in der letzten Woche noch mindestens sieben weitere Einbrüche verzeichnet. Die polizeilichen Untersuchungen zu diesen Taten laufen derzeit und ein möglicher Zusammenhang zu dem Festgenommenen wird geprüft.

Die umfangreichen Ermittlungen zu weiteren möglichen Taten des 24-Jährigen dauern an, denn er wird verdächtigt, neben Einbrüchen auch zahlreiche Einschleichdiebstähle in öffentlich zugänglichen Einrichtungen begangen zu haben. Bei dieser speziellen Form des Diebstahls gelingt es dem Täter unbemerkt, in Wohnungen, Häuser oder andere geschützte Räume einzudringen, um dort Gegenstände zu stehlen. Wenn Täter dabei von Zeugen angetroffen werden, erfinden sie häufig Ausreden oder Legenden, sodass ein Verdacht im ersten Moment oftmals nicht auf sie fällt.

Bei den Einschleichdiebstählen wurden meistens Portemonnaies mit dem Ziel auf Bargeld und EC-Karten entwendet. Die Karten wurden in vielen Fällen direkt im Anschluss an Zigarettenautomaten widerrechtlich benutzt.

