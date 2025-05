Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Raub in Drogerie - Zeugen gesucht++In Kanzlei eingebrochen++Kind auf Roller übersehen++Transporter missachtet Vorfahrt++Pkw am Bahnübergang übersehen - mehrere Verletzte+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Raub in Drogerie - Zeugen gesucht+ Verden. Ein bislang unbekannter Täter stahl am Donnerstag, gegen 16:45 Uhr, aus einer Drogerie in der Großen Straße Parfumartikel. Während er noch im Geschäft war, wurde er von mehreren Mitarbeitern auf den möglichen Diebstahl angesprochen und festgehalten. Der Mann riss sich jedoch los und floh mit seinem Diebesgut aus der Drogerie. Während der Flucht versuchten eine bislang unbekannte Frau und ein bislang unbekannter Mann, den Täter ebenfalls aufzuhalten, konnten ihn jedoch nicht stoppen.

Der unbekannte Täter war männlich mit einer dicklichen Statur. Er trug eine weiße Sweatshirtjacke und ein rot/oranges T-Shirt. Dazu war er mit einer blauen Hose und dunklen Schuhen bekleidet.

Die Polizei sucht nun insbesondere die beiden Zeugen, welche versucht haben, den Mann aufzuhalten. Sie und weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Täter haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+In Kanzlei eingebrochen+ Verden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Lindhooper Straße in der Nähe des Bahnhofs zu einem Einbruch in eine Rechtsanwaltskanzlei. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zugang in das Haus. Im Inneren zerstörten sie noch eine weitere Tür, bevor sie die Kanzlei unerkannt wieder verließen.

Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Kind auf Roller übersehen+ Achim. Am Donnerstag, gegen 12.45 Uhr, wurde ein Junge auf einem Kinderroller von einem Pkw erfasst und leicht verletzt. Eine 38-jährige Fahrerin eines Ford übersah an der Einmündung der Straße Auf dem Bretz zum Rischgraben den vorfahrtsberechtigten Jungen. Sie versuchte noch zu bremsen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Junge wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und kam anschließend in ein Krankenhaus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Transporter missachtet Vorfahrt+ Vollersode. Auf der Dorfstraße missachtete am Donnerstagmittag ein 72-Jähriger die Vorfahrt einer 59-Jährigen. Gegen 12 Uhr fuhr der 72-Jährige mit seinem Transporter von der Straße Selworth auf die Dorfstraße und übersah den von rechts kommenden Hyundai der 59-Jährigen. Sie wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

+Pkw am Bahnübergang übersehen - mehrere Verletzte+ Osterholz-Scharmbeck. Am Bahnübergang in der Straße Im Dorfe kam es am Donnerstag, gegen 12.20 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Eine 82 Jahre alte Fahrerin eines VW hatte nach ersten Informationen den wartenden Citroën übersehen und war auf das Fahrzeug aufgefahren. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die 82-Jährige und der 52-jährige Fahrer sowie zwei weitere Mitfahrer in seinem Pkw. Sie wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell