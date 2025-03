Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Auf Standstreifen an Zivilstreife vorbeigerast - Festnahme + Einbrüche + Unfallflucht

Gießen/A45: Auf Standstreifen an Zivilstreife vorbeigerast - Festnahme

Am Freitagmittag (7.3.) fuhr eine zivile Streife der mittelhessischen Autobahnpolizei auf der Autobahn 45 zwischen dem Gießener Südkreuz und dem Gambacher Kreuz. Gegen 13.30 Uhr überholte ein Autofahrer die Streife. Er überholte den Streifenwagen mit geschätzten 160 km/h dabei nicht nur rechts, sondern auf dem Standstreifen.

Die Streife fuhr dem Raser nach und dokumentierte weitere verbotene und gefährliche Überholmanöver auf dem Standstreifen. Schließlich konnte die Zivilstreife zum Golf aufschließen und den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass der 28-Jährige am Steuer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er hatte zuvor vergeblich versucht, sich als sein Bruder auszugeben. Weiterhin ergab sich im Rahmen der Kontrolle der Verdacht, dass der Mann Cannabis konsumiert hatte. Der Fahrer hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Der Golf wurde sichergestellt, auf der Dienststelle führte ein Arzt eine Blutentnahme bei dem Fahrer durch.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der Mann am nächsten Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Gießen vorgeführt. Dieser entschied, dass der Verdächtige eine Sicherheitsleistung von 8.000 Euro hinterlegen muss. Zudem muss er einer Meldeauflage nachkommen. Im Anschluss wurde der 28-Jährige entlassen.

Zeugen des Vorfalls sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Golf-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Butzbach unter der Telefonnummer 06033 / 7043-5010 zu melden.

Lich: Silberbesteck erbeutet

Einen Koffer mit Silberbesteck erbeutete ein Unbekannter aus einem Einfamilienhaus in der Schillerstraße. Der Einbrecher drang zwischen Montag (3.3.) und Freitag über eine Kellertür in das Haus ein. Zuvor hatte er erfolglos versucht, die Terrassentür des Hauses aufzubrechen. Mit seiner Beute flüchtete der Kriminelle unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: In Wohnung eingestiegen

Am Freitag (7.3.) drang ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Straße Trieb ein. Der Einbrecher gelangte nach derzeitigen Erkenntnissen über ein zum Lüften geöffnetes Fenster im Hochparterre in die Wohnräume. Er schnappte sich Gold- und Silberschmuck und flüchtete, ohne dass die anwesenden Bewohner ihn bemerkten. Der Einbruch fand zwischen 18 Uhr und 18.07 Uhr statt.

Um an das Fenster gelangen zu können, musste der Einbrecher an der Fassade zum Fenstersims klettern. Die Ermittler suchen Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Heuchelheim: Einbrecher scheitert an Tür

Einer gut gegen Einbruch gesicherte Hauseingangstür ist es zu verdanken, dass ein Einbruchsversuch in der Erna-Sack-Straße scheiterte. Zwischen 2.3. und 8.3. versuchte ein Einbrecher, die Tür des Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Er konnte die Tür der Schutzklasse 3 jedoch nicht knacken, ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Hungen: Yamaha geklaut und angezündet

0261766+ 0261662 Ein Leichtkraftrad der Marke Yamaha klaute ein Unbekannter am Samstag (8.3.) gegen 22 Uhr in Bellersheim. Das Zweirad stand auf dem Hof eines Einfamilienhauses in der Danziger Straße. Gegen 22.35 Uhr wurde die Maschine im Bereich der Straße Am Brückmann, etwa 300 Meter vom Abstellort, brennend festgestellt.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Diebstahl in der Danziger Straße bemerkt? Wer kann Angaben zur Brandstiftung der Maschine Am Brückmann machen? Wer kann Hinweise zum Täter geben?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht in der Fröbelstraße suchen die Unfallfluchtermittler ein weißes Auto mit grüner Aufschrift. Am Steuer soll sich eine Frau befunden haben. Bereits am Sonntag (2.3.) ereignete sich der Unfall im Begegnungsverkehr. Um 17.10 Uhr kam einem Mercedes-Fahrer das weiße Auto in Höhe der Hausnummer 71 entgegen. In einer Engstelle sei es zum Zusammenstoß gekommen, die unbekannte Verursacherin fuhr danach einfach in Richtung der Curtmannstraße davon, ohne sich um den Schaden von mehreren Tausend Euro zu kümmern.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

