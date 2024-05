LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

LPI Gotha (ots) - Die seit gestern Mittag als vermisst gemeldeten 15 sowie 16-jährigen Mädchen aus dem Landkreis Gotha konnten am heutigen Tag an einem Bahnhof in Sachsen wohlbehalten angetroffen werden (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5787696). Die personenbezogenen Daten dürfen nicht mehr verwendet werden, die rechtlichen Voraussetzungen liegen nicht mehr vor. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr