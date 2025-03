Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots)

In der Blomberger Straße versuchten Unbekannte am Freitag (28.02.2025) in der Zeit zwischen 10.30 und 15.10 Uhr in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Sie hebelten an der Haustür, gelangten jedoch nicht ins Haus. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt wegen eines versuchten Wohnungseinbruchs und sucht nach Zeugen: Hinweise teilen Sie der Kripo bitte unter der Rufnummer 05231 6090 mit.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell