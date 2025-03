POL-GI: Alarmanlage verhindert Einbruch

Gießen (ots) - Gießen: Unfallflucht mit geklautem Citroen Heute früh kam es in der Schillerstraße zu einer Unfallflucht. Gegen 0.55 Uhr krachte ein Citroen in Höhe der Steinstraße in drei geparkte Autos. Der Citroen wurde kurz zuvor in der Marburger Straße gestohlen. Der an den beteiligten Fahrzeugen ...

mehr