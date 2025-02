PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit einem Gefahrgut LKW und anschließender Vollsperrung der BAB 3

Wiesbaden (ots)

Autobahn 3, Fahrtrichtung Frankfurt, km 140,5 Gemarkung Niedernhausen

Mittwoch, 26.02.2025, 00.58 Uhr

(pa)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Gefahrgut LKW, in dessen Folge die A3 Richtung Frankfurt vollgesperrt werden musste. Um 00.58 Uhr wollte der Führer einer Sattelzugmaschine zunächst auf dem Parkplatz Theißtal parken. Der Parkplatz war jedoch überfüllt und der Fahrer versuchte rückwärts wieder auf die Autobahn zu fahren. Dabei ragte ein Teil der Sattelzugmaschine jedoch vom Verzögerungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen. Dort fuhr ein LKW mit Anhänger der Gefahrgut geladen hatte und kollidierte seitlich mit dem Sattelzug. Dadurch fielen Teile des Gefahrguts auf die Fahrbahn. Mindestens zwei PKW fuhren über die verlorene Ladung und wurde leicht beschädigt. Bei dem Gefahrgut handelte sich um eine Mischung aus verschiedenen Alkoholen und Säuren zur Herstellung von Tierpflegeprodukten. Die Feuerwehr Niedernhausen war mit einem Großaufgebot vor Ort, um das Gefahrgut zu beseitigen, die Autobahnmeistereien Idstein und Diedenbergen waren ebenfalls zur Absperrung und Reinigung der Fahrbahn vor Ort. Die Ladung musste vor Ort auf einen anderen LKW umgeladen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die A3 in Richtung Süden musste bis ca. 5 Uhr vollgesperrt werden und es kam auch in der Folge noch zu Verkehrsbehinderungen. Den Fahrer der Sattelzugmaschine erwartet nun ein Strafverfahren, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

