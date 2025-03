Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Opel gestreift - weißer Sprinter gesucht + Fahrer flüchtet nach Unfall + Audi touchiert +

Gießen (ots)

Gießen: Opel gestreift - weißer Sprinter gesucht

Beim Fahrstreifenwechsel kam es am Montagnachmittag (03.03.2025) gegen 17:10 Uhr zu einem Unfall auf der Licher Straße. Ein weißer Sprinter wechselte in Höhe der Brücke der A 485 stadteinwärts vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei touchierte er den roten Opel Astra eines 64-jährigen Gießeners. Der Sprinter setzte seine Fahrt jedoch fort. Es konnte lediglich das Teilkennzeichen "HH-" abgelesen werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 0641 7006-3555 bei der Gießener Polizei zu melden.

Buseck: Fahrer flüchtet nach Unfall

Kurz vor 03:00 Uhr meldeten Zeugen am Donnerstag (06.03.2025) der Polizei einen beschädigten weißen Lkw, der auf der Kreuzung "Stirnberg" / Untergasse in Beuern stand. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer des weißen Peugeot Boxer auf der Straße "Stirnberg" in Fahrtrichtung Untergasse unterwegs war und dabei nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei fuhr er zunächst über eine Hecke und stieß anschließend gegen einen auf einem Privatparkplatz abgestellten Opel Mokka. Dieser wurde durch den Aufprall gegen einen daneben parkenden 5er BMW geschoben. An allen drei Fahrzeugen und der Hecke entstand ein Gesamtsachschaden von 22.500 EUR. Der Fahrer des weißen Lkw flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Fahrer des weißen Peugeot Boxer geben können. Zeugen können sich telefonisch unter 0641 7006-3755 mit der Polizei in Gießen in Verbindung setzen.

Lich: Audi touchiert

Vermutlich beim Ausparken beschädigte am Dienstag (04.03.2025) ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz "Am Wall / Liebfrauenweg" in Lich einen grauen Audi 8V. Der Unfall ereignete sich zwischen 10:00 Uhr und 10:10 Uhr. Die Ermittler gehen Hinweisen nach, wonach ein weißer Sprinter mit "GI-Kennzeichen" mit dem Unfall in Zusammenhang stehen könnte. Die Polizeistation Grünberg erbittet Hinweise von Unfallzeugen (Tel.: 06401 91430).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell