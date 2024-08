POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 51-jährigem Mann aus Pasewalk

Neubrandenburg (ots) - Am 21.08.2024, gegen 18:15 Uhr, informierte ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung Neubrandenburg die Polizei über eine Sachbeschädigung an der Karl-Marx-Statue am Schwanenteich. Durch bislang unbekannte Täter wurde der rechte Arm der Statue beschädigt. Des Weiteren wurde der Torso mit einem ca. 0,50m mal 0,50m großen schwarzen Hakenkreuz beschmiert. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 ...

