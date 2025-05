POL-VER: +++ Unfallflucht in Oyten +++ Unfall mit Rettungswagen im Einsatz +++ Alkoholisiert am Steuer +++ Dreiste Diebe +++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

+++ Unfallflucht in Oyten +++ Unfall mit Rettungswagen im Einsatz +++ Alkoholisiert am Steuer +++ Dreiste Diebe +++

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden: +++ Unfallflucht in Oyten +++ Unfall mit Rettungswagen im Einsatz +++

Unfallflucht in Oyten

Oyten. In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw in der Allerstraße in Oyten, der ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt wurde. Der entstandene Schaden an dem VW wird auf ca. 3000EUR geschätzt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Verursacher und dessen Fahrzeug sowie zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Tel.04202/9960 zu melden.

Unfall mit Rettungswagen im Einsatz

Verden. Am Samstagmittag kam es in der Eitzer Straße in Verden zu einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen, der sich im Einsatz befand. Der Rettungswagen fuhr mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung Innenstadt. In Höhe der Zufahrt zum Krankenhaus, überholte der RTW einen Pkw, der in diesem Moment jedoch verbotswidrig nach links abbog. Daraufhin kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge, bei dem sich sowohl die Fahrerin des Pkw als auch die beiden männlichen Rettungssanitäter jeweils leicht verletzten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungsmaßnahmen musste die Eitzer Straße kurzfristig voll gesperrt werden. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf ca. 23.000EUR. (Lichtbild in der Bildmappe)

Landkreis Osterholz: +++ Alkoholisiert am Steuer +++ Dreiste Diebe +++

Alkoholisiert am Steuer

Worpswede. Am Samstagabend wurde ein Verkehrsteilnehmer auf die auffällige Fahrweise einer 33- jährigen Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Verden aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten die Fahrzeugführerin in der Straße Auf dem Vieh stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab im Rahmen der Verkehrskontrolle einen Wert von 0,60 Promille. Gegen die Fahrzeugführerin wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Blutprobe wurde entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt.

Dreiste Diebe

Osterholz-Scharmbeck/ Ritterhude. Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr suchten mindestens zwei unbekannte Täter ein Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße in Osterholz-Scharmbeck auf. Dort lenkte ein Täter die Verkäuferinnen ab, ein weiterer Täter nutzte die Gelegenheit und entwendete unter einem Vorwand einem 67-jährigen Rollstuhlfahrer die Geldbörse aus seiner Jackentasche. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Einer der beiden Täter wurde auf ca. 50 Jahre geschätzt. Dieser war dunkel gekleidet und hatte eine auffällige Verletzung am Arm. Der zweite Täter war jünger und hatte einen markanten langen Bart. Ein weiterer Geldbörsendiebstahl ereignete sich im Lebensmittelgeschäft in Ritterhude in der Straße An der Ihle. Dort entwendete ein unbekannter Dieb am Samstagvormittag die Geldbörse einer 61-jährigen Kundin, welche sie in ihrer mitgeführten Tasche aufbewahrte. Hinweise zum Täter liegen nicht vor. Ein weiterer Geldbörsendiebstahl ereignete sich im Lebensmittelgeschäft in Ritterhude in der Straße An der Ihle. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den jeweiligen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791 - 3070 zu melden.

