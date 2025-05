Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +E-Scooter übersehen++Mit Kind zusammengestoßen++Unfall mit Motorradfahrer++Zusammenstoß von E-Scooter und Fahrrad+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+E-Scooter übersehen+ Verden. Am Nordertorkreisel wollte am Dienstagmorgen, gegen 07.50 Uhr, ein 83-jähriger Fahrer eines Hyundai den Kreisverkehr verlassen. Vor dem Fußgängerüberweg mit Fahrradstreifen hielt er zunächst an, um mehrere Fahrradfahrer passieren zu lassen. Verzögert hinter den Radfahrern wollte auch ein 17-Jähriger auf einem E-Scooter die Straße überqueren. Diesen bemerkte der 83-Jährige zu spät und stieß mit ihm beim Anfahren zusammen. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt und kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

+Mit Kind zusammengestoßen+ Verden. Am Dienstagnachmittag kam es in der Ostertorstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind, bei dem der Junge leicht verletzt wurde und anschließend in ein Krankenhaus kam. Gegen 15.10 Uhr wollte eine 26-jährige Fahrerin eines VW von der Straße Sandberg auf die Ostertorstraße abbiegen. Nach ersten Informationen fuhr sie in Schrittgeschwindigkeit und querte den Gehweg, auf dem sich das Kind befand. Der Junge stieß mit dem Pkw zusammen und stürzte in der Folge. An dem Pkw entstand kein Sachschaden.

+Unfall mit Motorradfahrer+ Kirchlinteln. Ein 57-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW beabsichtigte gegen 16.20 Uhr, vom Brammer Weg nach rechts auf die Deelsener Straße abzubiegen. Dabei übersah er den von links kommenden 57-Jährigen auf dem Motorrad und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der 57-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

+Zusammenstoß von E-Scooter und Fahrrad+ Thedinghausen. An der Einmündung der Lehmstraße zur Bremer Straße stießen am Dienstagabend, gegen 18.10 Uhr, ein Fahrer eines E-Scooters und eine Fahrradfahrerin zusammen. Der 25-Jährige auf dem E-Scooter fuhr auf dem Geh- und Radweg der Bremer Straße in Richtung Schulstraße. An der Einmündung kollidierte er mit der von rechts kommenden 61-jährigen Fahrradfahrerin, welche den Geh- und Radweg in falscher Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die 61-Jährige und verletzte sich leicht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

