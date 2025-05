Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pkw und Transporter entwendet | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht vom Montag, 12. Mai, auf Dienstag, 13. Mai, wurden im Mönchengladbacher Stadtgebiet zwei Pkw entwendet. Die Täter sind bislang unbekannt.

Der Halter eines schwarzen Mercedes Sprinter berichtete der Polizei, dass er den Transporter am Montagabend gegen 21 Uhr an der Straße Moosheide abgestellt habe. Am Dienstagmorgen um 8.15 Uhr war das Auto dann nicht mehr aufzufinden.

Ein Mitarbeiter eines Auto-Ankauf-Unternehmens an der Krefelder Straße gab an, dass ein weißer Toyota RAV 4 in der selbigen Nacht vom Parkplatz der Firma entwendet wurde. Die Tat fand zwischen Montag, 17.15 Uhr und Dienstag, 6.30 Uhr, statt.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell