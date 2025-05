POL-PIOPP: Sachbeschädigung an Straßenlaternen, sowie einem Straßenschild

Nackenheim (ots) - Am Samstag, den 10.05.2025 gegen Mittag werden im Bereich Nackenheim schwarze Rauchwolken gesichtet, die aus dem Weinberg zum Himmel steigen. Beim Eintreffen vor Ort wird festgestellt, dass in der Nähe der Carl-Zuckmayer-Halle am Rande des Weinbergs ein Haufen Weinbergpfähle in Vollbrand geraten ist. Durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr der VG Bodenheim wird der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und schlussendlich gelöscht. Für die ...

