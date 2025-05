Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Vegetationsbrand

Nackenheim (ots)

Am Samstag, den 10.05.2025 gegen Mittag werden im Bereich Nackenheim schwarze Rauchwolken gesichtet, die aus dem Weinberg zum Himmel steigen. Beim Eintreffen vor Ort wird festgestellt, dass in der Nähe der Carl-Zuckmayer-Halle am Rande des Weinbergs ein Haufen Weinbergpfähle in Vollbrand geraten ist. Durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr der VG Bodenheim wird der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und schlussendlich gelöscht. Für die Bevölkerung besteht zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Von dem Brand war augenscheinlich nur das beschriebene Holz und vereinzelte angrenzende Sträucher betroffen. Nach derzeitigem Stand ist nicht davon auszugehen, dass das Holz vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Es wird angenommen, dass die andauernde Trockenheit in Verbindung mit den herrschenden Wetterverhältnissen zur Brandauslösung geführt haben könnte.

