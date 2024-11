POL-PDLU: Unfallflucht in Neuhofen

Frankenthal (ots) - Am 31.10.2024, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich in der Westlichen Ringstraße in Frankenthal ein Verkehrsunfall, bei welchem der bisher unbekannte Fahrer eines Transporters im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw streifte. Ohne anzuhalten entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der ...

mehr