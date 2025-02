Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Motorradfahrer kollidiert mit Rehwild - Rettungshubschrauber im Einsatz

Wesel (ots)

Am Sonntag, den 23.02.2025, gegen 13.50 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Moers die Saalhoffer Straße, aus Richtung Alpen kommend in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort, als unvermittelt von links ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn abkam, stürzte und bis auf eine angrenzende Weide rutschte. Der 54-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Klinik verbracht werden. Das Rehwild erlag vor Ort seinen Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Saalhoffer Straße, zwischen Millinger und Xantener Straße, bis gegen 15.30 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

