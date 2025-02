Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde/Duisburg - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Mutmaßliche Tatverdächtige nach Tötungsdelikt in Voerde festgenommen

Voerde (ots)

Nachdem bisher unbekannte Täter eine 52-jährige Frau aus Voerde am 7. Februar 2025 tödlich verletzten, ermittelte die Duisburger Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg in alle Richtungen.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5966719

Die umfangreichen Ermittlungen führten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20. Februar) zur Identifizierung von mehreren mutmaßlichen Tatverdächtigen. Eingesetzte Spezialeinheiten konnten die Tatverdächtigen widerstandslos in verschiedenen Städten in Nordrhein-Westfalen festnehmen. Im Rahmen der Zugriffe sind keine Personen verletzt worden.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg beantragte beim Amtsgericht Duisburg Untersuchungshaftbefehle für insgesamt vier Männer, die heute einem Haftrichter vorgeführt wurden. Dieser erließ antragsgemäß vier Haftbefehle wegen gemeinschaftlichen Mordes.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Tatbeteiligungen, dem Tatmotiv sowie den Hintergründen dauern an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an die Staatsanwaltschaft Duisburg.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell