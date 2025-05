Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Medikamente aus Wohnung gestohlen++Über Balkon eingebrochen+

Landkreis Osterholz (ots)

+Medikamente aus Wohnung gestohlen+ Holste. Am Mittwoch kam es in einer Wohnung in der Stedener Straße zu einem Einbruch. Zwischen 07 Uhr und 16 Uhr beschädigten die bislang unbekannten Täter eine Wohnungstür und verschaffen sich damit Zugang. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Medikamente. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigten Personen oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Über Balkon eingebrochen+ Osterholz-Scharmbeck. In der Zeit von Mittwoch, 20. 15 Uhr bis Donnerstag, 01 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses ein. Nach ersten Informationen benutzten die Täter eine Leiter, um auf den Balkon der betroffenen Wohnung zu gelangen und öffneten anschließend mit Gewalt die Terrassentür. Aus der Wohnung entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise zu der Tat oder den Tätern können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell