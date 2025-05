Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Bauernhof++Kleiner Flächenbrand++Pkw beim Fahrstreifenwechsel übersehen++Schmuck bei Einbruch entwendet+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Bauernhof+ Emtinghausen. In der Zeit von Sonntagmorgen bis Donnerstagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in einen Bauernhof in der Straße Auf der Schneede ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür zum Hof und durchsuchten diesen. Sie entwendeten zumindest Werkzeug, ob sie noch weiteres Diebesgut erlangen konnten, ist noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 04202-9960 zu melden.

+Kleiner Flächenbrand+ Achim. An der Uphuser Dorfstraße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem ca. 30qm großen Flächenbrand auf einem Feld in Richtung der Lenke-Schlesinger-Straße. Ein Kind hatte Rauch aus dem Feld entdeckt, woraufhin die Mutter die Feuerwehr alarmierte. Diese konnte den Brand schnell ablöschen. Die Brandursache ist bislang unbekannt, Hinweise können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Pkw beim Fahrstreifenwechsel übersehen+ Achim/A1. Ein 33 Jahre alter Fahrer eines Lkw übersah am Donnerstagnachmittag im Stau den Pkw einer 22-Jährigen und verletzte die Fahrerin leicht. Zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Uphusen/Bremen-Mahndorf wollte der 33-Jährige von dem mittleren auf den rechten Fahrstreifen und bemerkte die dort fahrende 22-Jährige nicht. Er stieß mit ihrem Opel zusammen. Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Schmuck bei Einbruch entwendet+ Ritterhude. Bislang unbekannte Täter beschädigten am Donnerstagvormittag ein Fenster und brachen in ein Wohnhaus in der Straße Am Großen Geeren ein. Zwischen 09.45 Uhr und 10.25 Uhr öffneten sie unter Gewaltanwendung ein rückwärtiges Fenster und verschaffen sich darüber Zutritt. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen sie Schmuck und verließen das Haus wieder über das Einstiegsfenster. Hinweise zu der Tat oder den Tätern können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

