POL-EN: Ennepetal: Pkw prallt gegen Baum- Kontrolle verloren

Ennepetal (ots)

Die Kontrolle über ihren Pkw der Marke VW verlor eine 20-jährige aus Münster am 04.05.2025, gegen 15:05 Uhr, auf der Breckerfelder Straße in Höhe der Einmündung Bülbringer Straße. Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie in Fahrtrichtung Breckerfeld und kam in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab, touchierte erst einen Leitpfosten und prallte im Anschluss gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags aus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Warum sie von der Fahrbahn abkam, ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Die 20-jährige kam leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus.

