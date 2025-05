Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Raub einer Bauchtasche in der Hattinger Straße

Sprockhövel (ots)

Am Samstag, den 03.05.2025, gegen 14:40 Uhr ging eine 78-jährige Sprockhövelerin in der "Malakow-Parkanlage" spazieren, als plötzlich hinter ihr ein Mann mit einem Messer auftauchte und den Tragegurt ihrer Bauchtasche durchschnitt. Hierbei verletzte der unbekannte Täter die Geschädigte mit dem Messer am Oberarm, entriss ihr die Tasche und entfernte sich in unbekannter Richtung. Der Täter kann beschrieben werden als zirka 25-30 Jahre alter Mann, zirka 175cm bis 180cm groß, schlank, mit kurzen schwarzen Haaren.

