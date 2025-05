Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom Sonntag, den 18.05.2025

Pressemeldung vom 18.05.2025

Bereich PI Verden

Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagabend kontrollierten Beamte der PI Verden nach Hinweisen aus der Bevölkerung ein Kleinkraftrad ohne Kennzeichen. Bei der Kontrolle im Verdener Ortsteil Hönisch wurde bei dem 17-jährigen Fahrzeugführer festgestellt, dass dieser keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Das Fahrzeug wies zudem mehrere Mängel auf, sodass die Verkehrstauglichkeit nicht mehr gegeben war. Der Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurden anschließend mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bereich PK Achim

Keine relevanten Ereignisse.

Bereich PK Osterholz

Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstagvormittag verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Bremer Landstraße in Ritterhude. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertsachen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zu entwendetem Diebesgut können nach ersten Erkenntnissen keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Keine relevanten Ereignisse.

