Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Kindergarten++Über Fenster eingebrochen++Fahrer mit über 2 Promille+

Landkreis Verden (ots)

+Einbruch in Kindergarten+ Oyten. Am Samstag brachen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Sagehorner Dorfstraße ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Zwischen 22 Uhr und 22.15 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang in das Innere des Kindergartens und anschließend in das Büro. Sie durchsuchten dieses und flüchteten im Anschluss mit dem Diebesgut. Hinweise zu der Tat oder den Täter können der Polizei Oyten unter 04207-911060 mitgeteilt werden.

+Über Fenster eingebrochen+ Kirchlinteln. In der Zeit von Sonntag auf Montag, zwischen 11 Uhr und 21 Uhr, kam es in der Straße Hinterm Berg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten darüber in das Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie die Räume. Ob sie Diebesgut erlangen konnten, ist noch unklar. Nach ersten Informationen verließen sie anschließend das Haus durch eine Terrassentür und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Fahrer mit über 2 Promille+ Achim/A27. Für einen 38-jährigen Lkw-Fahrer endete Montagnachmittag die Fahrt in Achim. Der 38-Jährige war auf der A27 in Richtung Bremen unterwegs und war anderen Verkehrsteilnehmern durch seine Fahrweise aufgefallen. Er soll immer wieder auf den Standstreifen gekommen sein. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel kontrollierten den Sattelzug und stellten bei dem 38-Jährigen eine Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt. Da der Mann seinen Wohnsitz in Polen hat, wurde eine Sicherheitsleitung angeordnet. Seinen Lkw musste er anschließend stehen lassen.

