Hauptzollamt Magdeburg

HZA-MD: Aktionstag Schichtwechsel am Hauptzollamt Magdeburg

Menschen mit und ohne Behinderung tauschen ihren Arbeitsplatz

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 10. Oktober 2024 fand der bundesweite Aktionstag "Schichtwechsel" statt. Hierbei tauschen Menschen mit und ohne Behinderung in ganz Deutschland für einen Tag ihren Arbeitsplatz und lernen durch diesen Perspektivwechsel die jeweils andere Arbeitswelt kennen. Der Zoll beteiligt sich an diesem Projekt bereits seit mehreren Jahren. Erstmalig nahmen insgesamt 18 Hauptzollämter von Kiel im Norden bis Lörrach im Süden Deutschlands am Aktionstag teil. Auch das Hauptzollamt Magdeburg hat sich an der Aktion beteiligt.

"Mit den Pfeifferschen Stiftungen aus Magdeburg haben wir eine tolle Partnerwerkstatt gefunden." teilt Nora Stiller, Leiterin des Hauptzollamts Magdeburg mit.

Die Angehörigen der Werkstatt für Menschen mit Behinderung haben am 10. Oktober bei einer "Schicht" die vielseitigen Aufgabenbereiche der Kontrolleinheit Verkehrswege und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit näher kennengelernt und sind bei einer nachgestellten Fahrzeugkontrolle in die Rolle eines Zöllners geschlüpft.

Im Rahmen des "Schichtwechsels" werden im Gegenzug im November Bedienstete des Hauptzollamts Magdeburg die Pfeifferschen Stiftungen besuchen, um eine "Schicht" zu übernehmen und die Arbeitswelt der Gegenseite näher kennenzulernen.

Das Thema Inklusion hat für den Zoll einen hohen Stellenwert. Die Beschäftigung und Unterstützung von Menschen mit einer Behinderung sind dabei von zentraler Bedeutung. So liegt die Beschäftigungsquote von schwerbehinderten und ihnen gleich gestellten Menschen in der Zollverwaltung bundesweit bei rund 8 Prozent und damit sogar über der gesetzlichen Vorgabe.

Zusatzinformation:

Der Zoll ist immer auf der Suche nach motivierten Bewerber*innen (m/w/d) für den gehobenen bzw. den mittleren Dienst, die Engagement und Teamfähigkeit für den großen Einsatzbereich des Zolls mitbringen. Auch schwerbehinderte oder gleichgestellte Menschen können beim Zoll Karriere machen, denn die Arbeitsplätze der Zollverwaltung sind prinzipiell auch für Menschen mit Handicap geeignet. Weitere Hinweise zu Beruf und Karriere in der Zollverwaltung sind unter www.zoll-karriere.de oder auf den Social Media Kanälen des Zolls zu finden.

